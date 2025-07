La forza di una donna anticipazioni al 18 luglio | la polizia fa irruzione a casa di Bahar

Scopri cosa riserva questa settimana a "La forza di una donna": tra irruzioni della polizia, emozionanti vittorie scolastiche e scelte coraggiose, i protagonisti si confrontano con sfide che mettono alla prova il loro cuore. La lotta per la verità e il desiderio di un futuro migliore si intrecciano, creando un mix di tensione e speranza. E tutto questo, fino a scoprire come le decisioni di Nisan cambieranno il destino della famiglia.

La forza di una donna, anticipazioni dal 14 al 18 luglio. La polizia fa irruzione a casa di Bahar alla ricerca della droga. Nisan vince il primo premio in un concorso scolastico, ottenendo in premio un computer e alcuni libri. Per aiutare economicamente la madre, decide però di rinunciare al computer e chiede ad Arif . 🔗 Leggi su 2anews.it