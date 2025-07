Pronostico Cobolli-Djokovic | unico precedente da dimenticare

Un unico precedente da dimenticare e un futuro tutto da scrivere: Flavio Cobolli si prepara ad affrontare Djokovic nei quarti di Wimbledon, un match che potrebbe segnare il suo ingresso nella top 20 del ranking mondiale. La sua strada nel torneo è stata straordinaria, ma il confronto con il fuoriclasse serbo sarà certamente uno dei momenti più emozionanti della sua carriera. Scopriamo insieme analisi, statistiche e pronostico di questa sfida epica.

Cobolli-Djokovic è un match valido per i quarti di finale di Wimbledon: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming. Prima volta in carriera ai quarti di finale di uno Slam ed ingresso, quasi certo, nella top 20 del ranking a partire da lunedì prossimo. No, Flavio Cobolli non dimenticherà facilmente quest’edizione di Wimbledon, torneo in cui è riuscito a dimostrare di avere le qualità per sedersi allo stesso tavolo con i migliori al mondo. Un vero e proprio exploit quello del 23enne romano, anche se qualche avvisaglia c’era stata già nelle settimane precedenti: Cobolli, infatti, aveva ben figurato nell’Atp 500 di Halle superando in tre set due avversari ostici come Fonseca e Shapovalov, per poi alzare bandiera bianca contro Zverev, numero tre al mondo, nei quarti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it