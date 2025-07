Tour de France e le donne | mai come quest' anno

Mai come quest'anno, il Tour de France conquista anche il cuore delle donne, ormai protagoniste indiscusse di questa grande avventura sportiva. Con picchi di ascolto fino al 45% e una media del 35%, il pubblico femminile si mostra più coinvolto che mai, attratto non solo dalla gara ma anche dal fascino di un mondo in evoluzione. Le tenute dei ciclisti, più eleganti e intriganti, sono solo uno dei motivi di questo irresistibile nuovo appeal.

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo CHI SALE ( Tour de France  Rai 2) Mai come quest’anno il target femminile conquista il Tour de France. Secondo un report di OmnicomMediaGroup per Libero, le donne raggiungono picchi di ascolto totale del 45% attestandosi su una media del 35%. Un tripudio sicuramente dovuto al profondo mutamento all’interno della dura competizione: tenute dei ciclisti molto più attillate, look con orecchini e tatuaggi, colori di divise e caschi più sgargianti, depilazione perfetta. A giocare a favore anche una narrazione quasi da reality: da una parte gli atleti vengono misurati per la loro tenuta atletica, dall’altra traspaiono maggiormente sofferenze grazie alle nuove modalità di riprese, da quelle più ravvicinate, ai droni dall’alto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Tour de France e le donne: mai come quest'anno...

In questa notizia si parla di: tour - france - donne - quest

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - il percorso, con salite e discese impegnative, promette scintille tra i grandi favoriti. La sfida di domani sarà un banco di prova importante per definire le gerarchie e scoprire chi avrà la meglio nella battaglia che si preannuncia infuocata.

Tutte le notizie dal Tour de France e dal Giro Donne 2025 Dalla redazione di Cicloweb, Giovanni Valenzasca Coordina Marco Francia ? Nuovo allo... Vai su Facebook

Tour de France Femmes 2025, presentato il percorso ufficiale (Tutte le Altimetrie); Freccia Vallone 2025: percorso, squadre, orari e dove vedere la corsa maschile e femminile · Ciclismo su strada; UAE TOUR, SVELATI I PERCORSI DEI DUE GRANDI APPUNTAMENTI DI WORLDTOUR.

Giro Donne, una sfida stellare soffocata dal Tour de France - Che l’anno scorso ci ha tenuti col fiato sospeso fino all’ultimo nella sfida tra Longo Borghini e Kopecky e ... Si legge su msn.com

Tour de France Donne 2025: Nuova Edizione con 9 tappe - Nel corso di una conferenza stampa tenutasi lunedì a Rennes, è stato rivelato che il Tour de France Donne avrà la sua edizione più lunga di sempre, estendendosi a nove tappe nel 2025. Riporta inbici.net