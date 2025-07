Concorso CO-OP 2025 Cantina del Morellino la migliore in Italia

Il concorso Co Op 2025 premia la Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano come la migliore cooperativa vinicola d’Italia, un traguardo storico che testimonia l’eccellenza delle tradizioni maremmane e la forza di un’azienda orientata al futuro. Con radici profonde nella terra e uno sguardo innovativo, questa vittoria segna un nuovo capitolo di prestigio e successo per la regione Toscana. Ma cosa rende così speciale questa cooperativa?

Scansano (Grosseto), 9 luglio 2025 – È maremmana, cooperativa e guarda al futuro con solide radici nella tradizione. La Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano ha conquistato il titolo di migliore cooperativa vinicola d’Italia secondo Weinwirtschaft, l’autorevole rivista tedesca specializzata nel settore enologico e tra le più influenti in Europa. Un riconoscimento storico per la cooperativa maremmana, la prima realtà toscana ad aggiudicarsi questo premio nel concorso annuale CO-OP 2025. La cerimonia di premiazione si è svolta a Deidesheim, in Germania, e tra le 25 cooperative italiane in gara (escluso l’Alto Adige, valutato a parte), quella dei Vignaioli di Scansano si è distinta per qualità, coerenza produttiva e sostenibilità, entrando anche nella prestigiosa Top 21 Weltweit con il 18esimo posto mondiale tra le migliori cooperative vinicole del pianeta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Concorso CO-OP 2025, Cantina del Morellino “la migliore in Italia”

