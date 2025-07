terrore in casa e minacce di morte picchia la fidanzata davanti alle figlie piccole

Un dramma familiare che scuote Rimini: una donna, vittima di violenze quotidiane e minacce di morte, ha dovuto affrontare un incubo senza fine, con il marito che, davanti alle loro piccole figlie, si è scagliato con violenza contro di lei. Una storia di sofferenza e abusi che richiede attenzione e intervento immediato per proteggere chi non può difendersi da solo.

Rimini, 9 luglio 2025 – Le sevizie, con minacce di morte, suppellettili scagliati contro le pareti e, in alcuni casi, anche calci alla schiena o mani al collo, sarebbero state un incubo quasi quotidiano per una donna vittima da anni della presunta violenza perpetrata dal proprio compagno e padre delle loro quattro bambine piccole. L'uomo, un riminese di 43 anni, non si sarebbe fatto remore nel picchiare e minacciare la propria compagna nemmeno in caso di presenza in casa delle figliolette piccole. Anche in questi casi, stando alla denuncia della donna, il 43enne non avrebbe lesinato a scagliarsi contro di lei arrivando a darle della poco di buono e che lui stesso l'avrebbe messa sotto terra.