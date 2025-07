Pacchi mai reclamati venduti a sorpresa | Come una caccia al tesoro con 20 euro tre smartwatch Cos' è King Colis e quali sono i prezzi

Hai mai pensato a un modo emozionante per scoprire tesori nascosti? I pacchi mai reclamati sono come una vera caccia al tesoro: con soli 20 euro, potresti portarti a casa smartwatch, computer portatili, giochi per bambini, borse e stivali firmati. Ogni giorno, migliaia di oggetti vengono consegnati ma rimangono abbandonati nei punti di ritiro... e chissĂ quale sorpresa ti aspetta!

Computer portatili, giochi per bambini, borse e stivali firmati. Ma non solo. Migliaia di oggetti ogni giorno vengono ordinati online, consegnati nei punti di ritiro ma poi non vengono reclamati.. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Pacchi mai reclamati venduti a sorpresa: «Come una caccia al tesoro, con 20 euro tre smartwatch». Cos'è King Colis e quali sono i prezzi

