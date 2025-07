Paolo Bertolucci le due parole con cui spiana Jannik Sinner

L’occasione era importante: un momento storico che ha lasciato senza parole appassionati e addetti ai lavori. In un torneo così prestigioso come Wimbledon, le regole non scritte vengono spesso messe alla prova, ma ciò che è accaduto con Jannik Sinner e Grigor Dimitrov ha superato ogni aspettativa, segnando un capitolo unico e imprevedibile nel mondo del tennis. Un episodio che, inevitabilmente, rimarrà impresso nella memoria di tutti gli amanti dello sport.

Una pagina inconsueta, quasi surreale, avvenuta nell’attuale torneo di Wimbledon. In oltre un secolo di edizioni del più antico Slam del circuito, mai si era visto un giocatore costretto al ritiro dopo essere stato in vantaggio di due set a zero. A interrompere questa lunghissima “tradizione” è stato Grigor Dimitrov, protagonista sfortunato di una vicenda che, più che sportiva, ha il sapore amaro del destino avverso. L’occasione era importante: ottavi di finale sull’erba inglese contro Jannik Sinner, il numero uno del seeding. Dopo un match di grande qualità, avanti per due set, il problema al pettorale ha costretto al forfait il bulgaro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Paolo Bertolucci, le due parole con cui spiana Jannik Sinner

In questa notizia si parla di: jannik - sinner - paolo - bertolucci

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Oggi, in un clima di grande emozione, Jannik Sinner ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, dopo un vivace scambio di battute a distanza.

La prestazione di Jannik Sinner contro Dimitrov è stata totalmente al di sotto delle aspettative e a parlarne, provando a dare una strigliata all’azzurro, è Paolo Bertolucci, che sottolinea come “pensavamo che almeno uno dei due sarebbe stato il numero 1 al m Vai su Facebook

#27giugno Le parole odierne molto nette con le quali Paolo #Bertolucci, ha commentato il cambio di staff del tennista azzurro Jannik #Sinner. #Wimbledon Vai su X

Sinner va a casa tranne se...: la frase di Bertolucci spaventa tutti; Bertolucci: Spento e senza iniziative, la versione meno esaltante di Sinner; Bertolucci: “Sinner è cambiato. Tagli, angoli e servizio, a Wimbledon preferirei incontrare Alcaraz”.

"Sinner va a casa tranne se...": la frase di Bertolucci spaventa tutti - L'ex tennista italiano ha commentato la vicenda relativa all'infortunio riportato dal numero 1 ATP nell'ultimo match contro Dimitrov, destando non poca preoccupazione ... Segnala tuttosport.com

Bertolucci: “Sinner è cambiato. Tagli, angoli e servizio, a Wimbledon preferirei incontrare Alcaraz” - Il campione della Davis ’76 e i miglioramenti di Jannik sull’erba: “Non era la sua superficie, è cresciuto: sarà il suo Slam inglese ... Scrive repubblica.it