Donne e lavoro solo il 3% ai vertici delle aziende E ancora troppe mamme devono scegliere tra carriera e figli

Nonostante i progressi, le donne occupano ancora solo il 3% dei vertici aziendali, e molte mamme si trovano a dover scegliere tra carriera e famiglia. Tra contratti part-time e licenziamenti, la sfida di conciliare lavoro e vita privata rimane aperta. PoliS Lombardia si impegna a promuovere un cambiamento reale, affinch√© ogni donna possa realizzarsi professionalmente senza rinunciare ai momenti pi√Ļ preziosi con i propri figli. Il focus sul lavoro femminile di PoliS Lombardia spiega che nel...

In bilico tra lavoro e famiglia,¬†spesso costrette a richiedere un¬†contratto part-time, o addirittura¬†a licenziarsi, per poter conciliare¬†due mondi che, purtroppo, sono ancora lontani. L‚Äôoccupazione¬†femminile continua a restare gravata da ostacoli, con buona pace delle aspirazioni delle donne¬†a costruire una carriera, ma anche a dedicare tempo di qualit√†¬† ai propri figli. Il focus. Il focus sul lavoro¬†femminile di PoliS Lombardia¬†spiega che nel 2024 il tasso di disoccupazione femminile √® stato¬†del 4,3%, sotto la media italiana¬†ed europea. L‚Äôimpiego √® soprattutto nell‚Äôambito dei servizi. Pochissime le donne ai vertic i: i¬†quadri sono il 9%, le dirigenti il¬†3%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - Donne e lavoro, solo il 3% ai vertici delle aziende. E ancora troppe mamme devono scegliere tra carriera e figli

