Pronostico Sinner-Shelton | dubbi sull’azzurro dopo la grande paura

Sinner Shelton è uno dei match più attesi dei quarti di Wimbledon, con i fan che si chiedono cosa aspettarsi da questa sfida. Dopo la grande paura dell’infortunio, Sinner si presenta con dubbi e insegnamenti importanti: potrebbe questa esperienza rafforzarlo o pesare sul suo cammino? Analizziamo statistiche, notizie e pronostici per scoprire come potrebbe evolversi l’incontro. La partita promette emozioni intense e colpi di scena, lasciando il pubblico in attesa di scoprirne l’esito.

Sinner-Shelton è un match valido per i quarti di finale di Wimbledon: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming. “Non mi sento il vincitore”. Jannik Sinner non ha utilizzato giri di parole, lunedì scorso, per descrivere il suo stato d’animo alla fine dell’assurdo match con Grigor Dimitrov, costretto al ritiro da un brutto infortunio muscolare mentre stava letteralmente dominando l’ottavo di finale contro il numero uno al mondo, addirittura sotto 2-0 nel terzo set (3-6 5-7 2-2) e di fronte a lui lo spettro dell’eliminazione che andava materializzandosi. (Ansa) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Sinner-Shelton: dubbi sull’azzurro dopo la grande paura

Pronostico e quote Jannik Sinner – Jesper de Jong, Roma 12-05-2025 ore 15:00 - Jannik Sinner ha fatto il suo atteso ritorno in campo sabato sera, sconfiggendo Mariano Navone con un punteggio di 6-3 6-4.

"Sinner? Lo vedo uscire in semifinale. Non vedo Alcaraz perdente sull'erba. L'ho scelto al Roland Garros, lo scelgo anche qui. Ho Alcaraz che batte un certo Novak Djokovic in finale." Andy Roddick su Wimbledon 2025 Vai su Facebook

Sinner arriva con tanti dubbi alla sfida con Shelton: il favorito e le quote secondo i bookmakers per le scommesse; Pronostico Sinner-Shelton quote quarti finale Wimbledon; Roland Garros - Che finale Slam fra Sinner e Alcaraz che non ne hanno mai persa una! È la migliore possibile.

