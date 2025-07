Fondi Pnrr il Comune si rinnova

Il Comune di Montevarchi si prepara a un rivoluzionario upgrade digitale, grazie ai fondi del PNRR e ai finanziamenti europei Next Generation Eu. Questo intervento mira a migliorare l’efficienza e la sicurezza degli uffici comunali, offrendo servizi pubblici più moderni e affidabili. Un passo fondamentale verso il futuro digitale della città , che garantirà ai cittadini un’esperienza più semplice e innovativa. Restate sintonizzati per scoprire le novità in arrivo!

MONTEVARCHI Il Comune di Montevarchi ha avviato un importante intervento di aggiornamento delle dotazioni informatiche degli uffici comunali, con l’obiettivo di garantire maggiore efficienza, sicurezza e compatibilità con i futuri sviluppi tecnologici. L’operazione rientra nell’ambito della misura Pnrr "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" e sarà finanziata con fondi europei Next Generation Eu. Nel dettaglio, saranno acquistati 50 nuovi Pc Desktop Hp Pro insieme a monitor professionali di ultima generazione da 27 e 32 pollici per sostituire le postazioni obsolete attualmente in uso. È inoltre previsto un servizio di assistenza e manutenzione aggiuntivo di 24 mesi, a ulteriore tutela dell’investimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fondi Pnrr, il Comune si rinnova

