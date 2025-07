nissan qashqai con nuovo e power al via la produzione a sunderland

L’attesa è finita: Nissan svela il nuovo Qashqai con sistema e-POWER di seconda generazione, simbolo di una rivoluzione elettrica inarrestabile. La produzione nello stabilimento di Sunderland segna un passo importante verso un futuro più sostenibile, celebrando anche un record storico con oltre 4,5 milioni di veicoli prodotti dal 2006. Una svolta che incarna innovazione e tradizione, aprendo un nuovo capitolo per la mobilità del domani.

La rivoluzione dell’ elettrificazione secondo Nissan entra in una nuova fase: è ufficialmente iniziata la produzione del nuovo Nissan Qashqai con sistema e-POWER di seconda generazione nello stabilimento di Sunderland, nel Regno Unito. Un momento storico per il marchio giapponese, che celebra anche un importante traguardo produttivo: oltre 4,5 milioni di Qashqai sono stati realizzati in UK dal 2006 a oggi, con una media sorprendente di un esemplare ogni due minuti e mezzo. Il nuovo e-POWER, completamente riprogettato, conferma l’impegno di Nissan verso una mobilità sempre più sostenibile. Rispetto alla generazione precedente, offre consumi ridotti (fino a 4,5 l100 km nel ciclo WLTP), una significativa riduzione delle emissioni di CO? (da 116 a 102 gkm) e una guida ancora più silenziosa, con una rumorosità interna abbassata di 5,6 dB, raggiungendo livelli simili a quelli di un veicolo 100% elettrico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it