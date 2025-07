Hisense M2 Pro sorprende | piccolo formato ma fino a 200 pollici di grande cinema a casa tua

Scopri il nuovo Hisense M2 Pro, il mini-proiettore laser che combina dimensioni compatte e prestazioni sorprendenti. Con il suo innovativo engine a triplo laser, ti consente di goderti un cinema in grande stile, fino a 200 pollici, ovunque tu voglia, anche sulle pareti più imprevedibili. Piccolo ma potente, trasforma ogni spazio in un vero e proprio cinema domestico. È la soluzione definitiva per l'intrattenimento di qualità senza compromessi.

Il nuovo Hisense M2 Pro è il più piccolo Mini-Proiettore Laser di Hisense di sempre, ma solo nelle dimensioni: grazie all'innovativo engine a triplo Laser, proietta immagini 4K fino a 200 pollici di diagonale, ovunque tu voglia e su qualsiasi tipo di parete.

