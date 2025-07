Nuovo film d’azione su prime video raggiunge record di ascolti con punteggio rt del 56%

Il nuovo film d’azione “G20”, distribuito da Prime Video e diretto da Patricia Riggen con Viola Davis, conquista il pubblico e stabilisce un record di ascolti con un impressionante punteggio RT del 56%. Nonostante le recensioni siano state contrastanti, questo avvincente thriller ha immediatamente scalato le classifiche, dimostrando come una storia coinvolgente possa superare ogni aspettativa. La prima…

Il nuovo film d'azione distribuito da Prime Video, G20, ha ottenuto un notevole successo di pubblico, raggiungendo un record di visualizzazioni nonostante le recensioni critiche siano state miste. La pellicola, diretta da Patricia Riggen e interpretata da Viola Davis, è uscita sulla piattaforma streaming il 10 aprile 2025 e si è immediatamente posizionata al primo posto nella classifica dei film più visti secondo Nielsen durante la prima settimana. descrizione di g20: trama e cast. sinossi e protagonisti principali. G20 ruota attorno a una situazione critica in cui un gruppo di terroristi prende il controllo di una conferenza del G20.

