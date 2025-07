I cittadini vogliono la caserma dell’Arma

comunità locale. La raccolta di firme dimostra chiaramente il forte desiderio dei cittadini di sentirsi più protetti e sicuri, sottolineando l’importanza di un intervento concreto da parte delle istituzioni. La richiesta di una caserma dei carabinieri si fa quindi portavoce di una esigenza fondamentale, che non può essere ignorata: garantire pace e tranquillità alle nostre comunità.

Per la Lega il segnale è chiaro: "i cittadini chiedono sicurezza". Un'affermazione che arriva davanti alle oltre 1000 firme raccolte tra Capannoli e Santo Pietro Belvedere per chiedere l'istituzione di una caserma dei carabinieri sul territorio comunale. Un risultato – spiega il Carroccio in una nota – "che ha superato ogni aspettativa e che conferma quanto il tema della sicurezza sia oggi percepito come prioritario e urgente da parte della popolazione". La Lega, per voce del suo segretario Guendalina Fontanelli, esprime piena soddisfazione per la partecipazione e il sostegno ricevuto dalla comunità: "Un risultato che ci responsabilizza ancora di più e che testimonia il crescente disagio dei cittadini rispetto alle problematiche legate alla sicurezza – dice –.