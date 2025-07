Borsa | Hong Kong negativa apre a -0,85%

La Borsa di Hong Kong apre in rosso, con il calo dello 0,85% che porta l’indice Hang Seng a 23.942,97 punti, segnando un avvio incerto tra tensioni di mercato e nuove opportunità. Nel frattempo, Shanghai e Shenzhen mostrano segni di stabilità con lievi rialzi. In questo contesto volatile, gli investitori restano vigili, pronti a cogliere eventuali segnali di ripresa o di ulteriore indebolimento. La giornata si prospetta dinamica e ricca di spunti per le strategie di investimento.

Apertura al ribasso per la Borsa di Hong Kong: l'indice Hang Seng segna nelle prime battute un calo dello 0,85%, a 23.942,97 punti. L'indice Composite di Shanghai vede invece in avvio un rialzo dello 0,04% a quota 3.498,72, mentre quello di Shenzhen sale dello 0,06% a 2.103,62. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Hong Kong negativa, apre a -0,85%

