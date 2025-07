Riomaggiore riqualificato l’ascensore di via Pecunia

Riomaggiore si rinnova: l'ascensore di via Pecunia, simbolo di connessione e inclusione, è stato ufficialmente riqualificato. Inaugurato ieri pomeriggio alla presenza dell’assessore regionale Marco Scajola e della sindaca Fabrizia Pecunia, questo intervento rappresenta un passo importante verso una comunità più accessibile e vivibile. Con un investimento totale di 450mila euro, di cui 250mila dalla Regione, ora l’area può finalmente superare i vecchi problemi di manutenzione e offrire un servizio migliore a cittadini e turisti.

È stato inaugurato ieri pomeriggio a Riomaggiore dall'assessore regionale all'Urbanistica Marco Scajola e dalla sindaca Fabrizia Pecunia, il rinnovato ascensore di collegamento tra via Pecunia e via De Gasperi. Un intervento atteso da cittadini e turisti, costato complessivamente 450mila euro di cui 250mila a carico della Regione, per rendere un'intera area più funzionale, accessibile e superare i problemi di manutenzione che l'hanno caratterizzata negli anni. "Un altro lavoro di rigenerazione urbana portato a compimento – esordisce l'assessore regionale Marco Scajola –. Nella sola provincia della Spezia sono 17 quelli effettuati dal 2021 a oggi per un investimento di 4 milioni di euro.

