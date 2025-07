Comune potenzia i centri estivi Mensa tempo pieno e offerta varia

Il Comune di Montopoli fa un passo avanti per i centri estivi, potenziando la mensa, ampliando l’offerta e garantendo un’esperienza più completa ai giovani. Con uno stanziamento di 16mila euro deciso dalla giunta Vanni, si rafforzano le opportunità per il tempo pieno e le attività di qualità. Questa scelta politica sottolinea l’impegno dell’amministrazione nel valorizzare il welfare e l’educazione dei più giovani, confermando la priorità data alla crescita e al benessere della comunità.

MONTOPOLI Più soldi per i centri estivi grazie alle variazioni di bilancio decise dalla giunta Vanni. "Grazie agli uffici per il lavoro svolto durante i tavoli di coprogettazione insieme all’associazione La Ruzzola? dichiarano la sindaca Linda Vanni e l’assessora all’istruzione Kendra Fiumanò – Quest’anno grazie a uno stanziamento di 16mila euro è stato possibile potenziare l’offerta. Una scelta politica precisa che evidenzia quelle che sono le priorità della nostra amministrazione. Una risposta alla necessità di molte famiglie, ma anche un’occasione educativa di crescita per i nostri bambini e le nostre bambine. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Comune potenzia i centri estivi. Mensa, tempo pieno e offerta varia

