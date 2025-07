Torna la Festa delle Tavole Eugubine La città mette al centro la propria storia

Torna la Festa delle Tavole Eugubine, un evento che mette al centro la ricca storia di Gubbio. Custodire e valorizzare le tradizioni è fondamentale per mantenere viva l’identità di questa città di pietra, custodita dagli antichi umbri. Le Tavole Eugubine, acquistate dal Comune nel 1456 per salvarle dall’oblio, rappresentano un prezioso patrimonio di conoscenza. Un’occasione imperdibile per riscoprire le radici profonde di questa comunità eugubina.

Custodire e valorizzare la propria cultura e le proprie tradizioni è uno dei capisaldi che una città come Gubbio deve tramandare nel proprio tessuto sociale, per mantenere quell'identità e quell'appartenenza che contraddistingue la comunità eugubina. Per la città di pietra, ma per gli antichi umbri in generale, le Tavole Eugubine (acquistate dal Comune di Gubbio, salvandole dalla distruzione, nel 1456) costituiscono un vero e proprio documento identitario e, come giusto che sia, hanno la propria Festa. Si terrà nei prossimi 11 e 12 luglio, infatti, la dodicesima edizione della Festa delle Tavole, che intreccia ricerca accademica, valorizzazione del patrimonio e coinvolgimento della comunità, nel segno della conoscenza e della memoria condivisa.

