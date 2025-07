Ruotolo Pd | L' Italia non è in regola con il Media Freedom Act – Il video

Manca poco all'entrata in vigore del Media Freedom Act, la legge europea che mira a garantire un'informazione libera e autonoma dalla politica. Tuttavia, secondo l'eurodeputato Sandro Ruotolo, molti Paesi, Italia inclusa, non sono ancora in regola, rischiando di sabotare gli obiettivi ambiziosi di questa normativa. La sfida ora è assicurare l'applicazione concreta di questo importante passo avanti per la libertà di stampa in Europa.

(Agenzia Vista) Strasburgo, 08 luglio 2025 "Manca un mese all'entrata in vigore del Media Freedom Act, il regolamento europeo che punta a rendere l'informazione libera e autonoma dalla politica. L'8 agosto, la legge deve essere applicata in tutti i 27 Stati Membri. Un passo avanti cruciale, ma la sua applicazione rischia di restare sulla carta. Troppi Paesi non sono ancora in regola". Lo denuncia l'eurodeputato Sandro Ruotolo, membro del gruppo S&D e responsabile informazione nella segreteria nazionale del Partito Democratico, nel suo intervento in plenaria a Strasburgo. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

