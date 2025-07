Svezia e Germania fino alle ultime otto

L'emozione contagiosa degli Europei 2025 si fa sentire: la Svezia e la Germania conquistano con facilità i quarti di finale, dimostrando la loro supremazia nel calcio femminile. La vittoria della Svezia per 3-0 contro i debuttanti polacchi ha lasciato il segno, con gol di Blackstenius, Asllani e Hurtig. Tra sorprese e conferme, il torneo si avvicina alle fasi decisive: cosa ci riserveranno le prossime sfide?

2025-07-08 23:32:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: La Svezia è nata nei quarti di finale di Euro 2025 insieme alla Germania dopo una comoda vittoria per 3-0 contro i debuttanti in Polonia. I gol di Stina Blackstenius, Kosovare Asllani e sostituto Lina Hurtig erano sufficienti per gli svedesi per assicurarsi il loro posto. Era una tripletta di gol in testa poiché la Polonia non poteva affrontare le palle nell’area. La Svezia è in cima alla classifica con la differenza di porta prima della Germania, assicurando che avranno bisogno di un pareggio solo per vincere il gruppo quando le squadre si incontrano sabato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com