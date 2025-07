Libia autorità Bengasi respingono delegazione UE con Piantedosi | Persone non grate

La recente interlocuzione tra la Libia e l’UE si è trasformata in un episodio di tensione diplomatica, con le autorità di Bengasi che hanno respinto la delegazione europea guidata da Piantedosi. Accuse di violazioni delle norme diplomatiche e di disprezzo per la sovranità libica alimentano un clima di scontro, evidenziando quanto sia complesso il delicato equilibrio tra diplomazia e rispetto reciproco in un contesto geopolitico ancora instabile.

Nella si denuncia una ''flagrante violazione delle norme diplomatiche da parte della delegazione UE'' nel ''disprezzo della sovranità libica''.

In questa notizia si parla di: delegazione - libia - autorità - bengasi

Libia, governo Bengasi respinge Piantedosi e delegazione Ue: “Persone non grate” - Il recente rifiuto del governo di stabilità nazionale in Libia orientale di accogliere la delegazione europea, guidata da Piantedosi e Brunnes, evidenzia le tensioni tra le parti.

( Rinaldo Frignani) Decisione senza precedenti del governo di stabilità nazionale che controlla la Libia orientale: la missione dell'Ue, della quale faceva parte anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, è stata respinta all'aeroporto di Benina, nella re Vai su Facebook

