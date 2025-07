Ucraina-Russia meno uomini e più droni | come cambia la guerra

La guerra in Ucraina sta subendo una trasformazione radicale: le linee di combattimento si fanno più snelle e strategiche. Con meno uomini e un uso intensivo di droni, la Russia ridimensiona le sue offensive, mentre l’Ucraina risponde adattandosi con difese più snelle e invisibili ai nuovi strumenti di guerra. Come cambierà il conflitto nel futuro prossimo? La risposta potrebbe riscrivere le regole di questa guerra in evoluzione.

(Adnkronos) – La guerra sta cambiando. E la linea del fronte in Ucraina si fa più snella. Le forze dlla Russia dispiegate lungo la linea di contatto lanciano attacchi con unità di dimensioni inferiori, sostenute dai droni, invece, che dai carri armati, di cui si stanno in Russia esaurendo le scorte. E l’Ucraina si è adattata, accorciando le sue linee di difesa e costruendo fortificazioni di dimensioni ridotte e meno visibili ai droni che affollano i cieli sul fronte, postazioni mantenute da meno soldati, plotoni di 20-50 uomini, contro i battaglioni di 500 e le compagnie di 100, non più in spazi aperti ma accanto a zone boschive. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: ucraina - russia - droni - guerra

Ucraina, il report: “Russia attacca sempre più con armi chimiche” - L'inquietante escalation del conflitto in Ucraina rivela un nuovo fronte di minaccia: l'impiego crescente di armi chimiche da parte della Russia.

Ucraina-Russia, meno uomini e più droni: la guerra 2.0 di Kiev per fermare Putin Vai su X

La vendita da parte dell’Iran di droni e missili alla Russia per la guerra in Ucraina, così come la vendita di petrolio a prezzi ridotti alla Cina, hanno portato pochi vantaggi a Teheran nei giorni critici degli attacchi aerei israeliani e statunitensi, sollevando dubbi s Vai su Facebook

Trump: Putin ci dice un sacco di str....te. Valuto sanzioni molto dure - Casa Bianca valuta invio missili Patriot a Kiev; Guerra Ucraina Russia, Kiev: 4 morti e 36 feriti in attacchi russi nella notte; Ucraina-Russia, meno uomini e più droni: come cambia la guerra.

Guerra Ucraina Russia, Kiev: 4 morti e 36 feriti in attacchi russi nella notte. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Kiev: 4 morti e 36 feriti in attacchi russi nella notte. Come scrive tg24.sky.it

Ucraina-Russia, meno uomini e più droni: come cambia la guerra - Pioggia di critiche sui vertici militari per la mancata costruzione di fortificazioni a Sumy ... Segnala msn.com