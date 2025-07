Magistratura e migranti | il manuale delle toghe rosse per sabotare il governo

Nel cuore della magistratura italiana si s accende un acceso dibattito sui Centri di Permanenza per il Rimpatrio, tra critiche, rivendicazioni e strategie condivise. Le toghe rosse sembrano divise ma pronte a organizzarsi, come nel caso del giudice Andrea Natale che, su Questione Giustizia, propone una strategia innovativa per affrontare la situazione. Quale sarà il prossimo passo in questa intricata vicenda?

Le toghe litigano, poi si organizzano. È in atto un conflitto interno alla magistratura italiana sui Centri di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr). I magistrati di Magistratura Democratica (Md) criticano la Corte Costituzionale per la sentenza 962025, che ha rilevato problemi nei modi di trattenimento nei Cpr senza dichiararne l’illegittimità . Andrea Natale, giudice del Tribunale di Torino, su Questione Giustizia propone una strategia per “ superare ” la sentenza, suggerendo ai giudici ordinari di sospendere i procedimenti di convalida del trattenimento nei Cpr e sollevare questioni di legittimità costituzionale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Magistratura e migranti: il "manuale" delle toghe rosse per sabotare il governo

