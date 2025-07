avvocato infedele rubava i soldi dei risarcimenti ora i clienti chiedono 2 milioni

Un’ombra di inganno scuote Città di Castello: decine di ex clienti chiedono oltre 2 milioni di euro di risarcimento all’avvocato infedele che avrebbe sottratto i soldi delle assicurazioni. La vicenda, che vede coinvolto un professionista cinquantenne, si apre a un nuovo capitolo di giustizia nel tribunale di Perugia, mentre le vittime sperano che la verità venga finalmente a galla. È una battaglia per il riscatto e la fiducia tradita.

Chiedono oltre 2 milioni di euro di risarcimenti gli ex clienti dell’avvocato infedele di Città di Castello che tratteneva per sé i soldi delle assicurazioni nei procedimenti svolti per conto di numerose persone dell’Altotevere. I truffati, decine, si sono costituiti parte civile ieri nel corso dell’udienza in tribunale a Perugia. Il professionista, un cinquantenne tifernate, è finito davanti al giudice con l’accusa di dichiarazione infedele, appropriazione indebita e autoriciclaggio. Secondo le indagini - coordinate dalla Procura di Perugia e svolte dalla guardia di finanza - il legale si sarebbe appropriato di "parte del risarcimento erogato da istituti assicurativi ai propri clienti" per una cifra di oltre 200mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it