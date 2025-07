Giani | Sondaggi su gradimento nei miei confronti? Soddisfazione mostrano che abbiamo lavorato bene – Il video

A meno di tre mesi dalle elezioni, i sondaggi sul gradimento di Eugenio Giani, Presidente della Toscana, lo collocano al quarto posto tra i governatori italiani. Un risultato che riflette l’impegno e il successo del suo operato, portando grande soddisfazione personale e politica. La strada verso il voto si fa più chiara e promettente: il percorso continua con entusiasmo e determinazione.

(Agenzia Vista) Toscana, 08 luglio 2025 "A poco più di 90 giorni dalle elzioni i sondaggi che mi vedono al quarto posto nel gradimento del Governatori in tutta Italia mostrano che abbiamo lavorato bene, per me è una grande soddisfazione", così Eugenio Giani, President edella Toscana.