inni al fascismo e al nazismo studenti tutti promossi

In un episodio che ha fatto discutere l’intera comunità scolastica di Ancona, tutti gli studenti coinvolti nelle recenti vicende sono stati promossi, nonostante comportamenti discutibili. Dall’atteggiamento sconsiderato di ottobre 2024 ai fatti più recenti di maggio, la scuola ha optato per una decisione sorprendente: premiare la fiducia e il percorso di crescita dei giovani. Ma cosa si nasconde dietro questa scelta? La risposta rivela molto più di quanto sembri a prima vista.

Ancona, 9 luglio 2025 – Atti sconsiderati durante le lezioni, tutti promossi gli studenti coinvolti. Stiamo parlando dei fatti accaduti in una scuola media di Ancona in due periodi distinti, nel primo caso a ottobre 2024 e nel maggio scorso. Episodi che sarebbero accaduti nella stessa classe, sebbene quelli evidenziati lo scorso autunno siano stati considerati disciplinarmente molto più seri di quelli di due mesi fa; parliamo di una classe terza con gli studenti che nei giorni scorsi, come tutti, hanno affrontato l’esame a conclusione della secondaria di primo grado. Le conseguenze di quei fatti non avrebbero inciso in maniera decisiva sui curriculum annuali degli studenti coinvolti che quindi hanno potuto sostenere e superare l’esame di terza media, pronti per entrare nel secondo ciclo scolastico con le superiori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it