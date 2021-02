Lettera di un esule di seconda generazione

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Stefano Selem Riceviamo e pubblichiamo ladi Stefano Selem, figlio die profugo dalmata Dai Pelasgi all'Illiria, dall'Impero Romano, con l'arena di Pola che venne costruita ancor prima dell'anfiteatro Flavio (Colosseo), al palazzo di Diocleziano a Spalato, dalla Serenissima alle repubbliche marinare di Ragusa (la bella) e della Poglizza, dall’antica Perasto, famosa nella storia dell’Adriatico sia per i suoi cantieri navali che – soprattutto – per la frase di lealtà alla Serenissima pronunciata dal Capitano Giuseppe Viscovich: "Ti con nu, nu con ti". Ancora dai due papi dalmati San Caio e Giovanni IV, alle citazioni Dantesche nel De vulgari eloquentia (in cui anche l’istriano vien menzionato quale fonte di un linguaggio diffuso in un'unica regione)… la storia dei territori Istriani, Giuliani e Dalmati parla italiano. Per ...