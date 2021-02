Le vittime dello smog superano quelle sommate di tabacco e malaria (Di mercoledì 10 febbraio 2021) I vantaggi economici diminuiscono, le vittime aumentano. Man mano che gli studi si affinano, il bilancio dei combustibili fossili diventa più pesante. L’ultima analisi è uno studio firmato da ricercatori di un gruppo di università prestigiose (Harvard, Birmingham, Leicester e l’University College London) e pubblicato da Environmental Research. Nel 2018 bruciare carbone, petrolio e gas ha prodotto un inquinamento dell’aria responsabile di 8,7 milioni di morti. E’ più della somma delle vittime del tabacco e della malaria. Circa 4 volte più delle persone uccise dal Covid nel 2020. Quasi un quinto del totale dei decessi globali. Oppure, se vogliamo distribuire il danno spalmandolo sull’intera popolazione mondiale, si può dire che i fossili abbassano la vita media di un anno. E producono, come sottolinea il Guardian , un ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) I vantaggi economici diminuiscono, leaumentano. Man mano che gli studi si affinano, il bilancio dei combustibili fossili diventa più pesante. L’ultima analisi è uno studio firmato da ricercatori di un gruppo di università prestigiose (Harvard, Birmingham, Leicester e l’University College London) e pubblicato da Environmental Research. Nel 2018 bruciare carbone, petrolio e gas ha prodotto un inquinamento dell’aria responsabile di 8,7 milioni di morti. E’ più della somma delledele della. Circa 4 volte più delle persone uccise dal Covid nel 2020. Quasi un quinto del totale dei decessi globali. Oppure, se vogliamo distribuire il danno spalmandolo sull’intera popolazione mondiale, si può dire che i fossili abbassano la vita media di un anno. E producono, come sottolinea il Guardian , un ...

vivere_sardegna : Coronavirus Sardegna: 81 casi e tasso di positività dello 0,4%, ma ancora 8 vittime. La situazione in Italia - babilightblue : @La7tv @KelleddaMurgia Smettetela di usare delle vittime di questo marcio sistema per distogliere l'attenzione dai… - lousaidwtf : ma poi davvero nessuno pensa che sia strano che i due che non lo fanno sono un team e sono le due vittime dello sch… - andrearogo0 : RT @jumpyalpaca: @Alex_Cavasinni Alcuni di voi sono vittime dello stesso personaggio che avete creato. Ottenete visibilità solo grazie alle… - jumpyalpaca : @Alex_Cavasinni Alcuni di voi sono vittime dello stesso personaggio che avete creato. Ottenete visibilità solo graz… -