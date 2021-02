Joss Whedon accusato da Charisma Carpenter: "Ha abusato del suo potere sul set di Angel" (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Charisma Carpenter ha accusato Joss Whedon sostenendo che l'ha licenziata per vendicarsi e l'ha umiliata usando il suo potere durante le riprese di Buffy ed Angel. Joss Whedon è stato accusato di abusi da Charisma Carpenter: l'attrice sostiene che durante la realizzazione di Buffy e Angel il regista abbia abusato del suo potere e abbia avuto dei comportamenti crudeli nei suoi confronti. L'attrice ha condiviso su Twitter un lungo comunicato in cui ripercorre la sua esperienza negativa sul set, mentre i portavoce del filmmaker non hanno ancora rilasciato un comunicato. Charisma Carpenter ha interpretato ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 10 febbraio 2021)hasostenendo che l'ha licenziata per vendicarsi e l'ha umiliata usando il suodurante le riprese di Buffy edè statodi abusi da: l'attrice sostiene che durante la realizzazione di Buffy eil regista abbiadel suoe abbia avuto dei comportamenti crudeli nei suoi confronti. L'attrice ha condiviso su Twitter un lungo comunicato in cui ripercorre la sua esperienza negativa sul set, mentre i portavoce del filmmaker non hanno ancora rilasciato un comunicato.ha interpretato ...

La Snyder Cut di "Justice League" è senza dubbio uno dei film più attesi dell'anno. La pellicola sarà stravolta rispetto a quanto giunto in sala dopo il lavoro di Joss Whedon, chiamato a sostituire Snyder. Il regista ha avuto modo di tornare a lavorare sul progetto iniziale, includendo molte delle scene tagliate al montaggio finale. Il risultato sarà un film di ...

Charisma Carpenter, interprete di Cordelia Chase in Buffy ed Angel, ha rivolto gravi accuse contro Joss Whedon, ideatore delle due serie TV.

