“Il tumore è tornato”. Ricoverata in Ospedale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Una ricaduta che l'ha costretta a tornare in clinica per iniziare un nuovo ciclo di cure, dopo quelle a cui si era sottoposta a partire dal maggio 2019. Il mondo dello sport e non solo fa tifo per lei. La giornalista è passata in pochi giorni dai festeggiamenti per il 37° compleanno (lo scorso 3 febbraio) allo sconforto per una terribile notizia. Infatti arrivano brutte notizie dalla Spagna per la famiglia Casillas. Sara Carbonero, popolare giornalista e volto noto TV, moglie dell'ex portiere e grande gloria del calcio iberico Iker Casillas torna a fare i conti con la malattia. La vicedirettrice della sezione sportiva di Mediaset Espana dichiara: deve lottare nuovamente con il tumore. (Continua..) Secondo quanto riportato dai tabloid iberici, la moglie di Casillas è tornata nella Clinica dell'Università di Navarra per una ricaduta di cancro ovarico maligno. ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Una ricaduta che l'ha costretta a tornare in clinica per iniziare un nuovo ciclo di cure, dopo quelle a cui si era sottoposta a partire dal maggio 2019. Il mondo dello sport e non solo fa tifo per lei. La giornalista è passata in pochi giorni dai festeggiamenti per il 37° compleanno (lo scorso 3 febbraio) allo sconforto per una terribile notizia. Infatti arrivano brutte notizie dalla Spagna per la famiglia Casillas. Sara Carbonero, popolare giornalista e volto noto TV, moglie dell'ex portiere e grande gloria del calcio iberico Iker Casillas torna a fare i conti con la malattia. La vicedirettrice della sezione sportiva di Mediaset Espana dichiara: deve lottare nuovamente con il. (Continua..) Secondo quanto riportato dai tabloid iberici, la moglie di Casillas è tornata nella Clinica dell'Università di Navarra per una ricaduta di cancro ovarico maligno. ...

Sport_Fair : Paura per Sara #Carbonero Il tumore è tornato - CIATCOMITATO : Oggi, in Italia, sono circa 3,6 milioni i cittadini vivi dopo la diagnosi di tumore, con un incremento del 37% risp… - AllenatoreSalut : Oggi, in Italia, sono circa 3,6 milioni i cittadini vivi dopo la diagnosi di tumore, con un incremento del 37% risp… - Medinews_ : in Italia, sono circa 3,6 milioni i cittadini vivi dopo la diagnosi di #tumore, con un incremento del 37% rispetto… -