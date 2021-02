Galli: "Con folla utopia rischio zero anche con mascherina" (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Adnkronos) - "In assoluto non è sbagliato dire che andare in giro con la mascherina, correttamente utilizzata, non crea problemi. Ma parliamo di in una situazione ottimale. Purtroppo la situazione ottimale non c'è praticamente mai. Quindi la presenza di tante persone in spazi ristretti, anche all'aperto, va comunque evitata. Sono situazioni pericolose, tanto di più a fronte della possibilità che circolino varianti a capacità diffusiva maggiore". A dirlo, all'Adnkronos Salute, Massimo Galli, primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, docente all'università Statale del capoluogo lombardo, commentando le parole del viceministro alla Salute Pier Paolo Sileri secondo il quale non c'è nulla di male "se i ragazzi passeggiano ai Navigli, a Milano, con la mascherina correttamente indossata". "Non mi piace giocare ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Adnkronos) - "In assoluto non è sbagliato dire che andare in giro con la, correttamente utilizzata, non crea problemi. Ma parliamo di in una situazione ottimale. Purtroppo la situazione ottimale non c'è praticamente mai. Quindi la presenza di tante persone in spazi ristretti,all'aperto, va comunque evitata. Sono situazioni pericolose, tanto di più a fronte della possibilità che circolino varianti a capacità diffusiva maggiore". A dirlo, all'Adnkronos Salute, Massimo, primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, docente all'università Statale del capoluogo lombardo, commentando le parole del viceministro alla Salute Pier Paolo Sileri secondo il quale non c'è nulla di male "se i ragazzi passeggiano ai Navigli, a Milano, con lacorrettamente indossata". "Non mi piace giocare ...

