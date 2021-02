Facebook sta creando un clone di Clubhouse. Una storia che si ripete (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Secondo il New York Times, i dirigenti di Facebook hanno chiesto ai loro sviluppatori di creare un prodotto simile all'app che sta spopolando Le chat vocali potrebbero essere il nuovo trend vincente del mondo dei social, e Zuckerberg non lo mollerà Leggi su it.mashable (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Secondo il New York Times, i dirigenti dihanno chiesto ai loro sviluppatori di creare un prodotto simile all'app che sta spopolando Le chat vocali potrebbero essere il nuovo trend vincente del mondo dei social, e Zuckerberg non lo mollerà

comunevenezia : #GiornodelRicordo2021 Sta per iniziare la cerimonia di deposizione della corona in piazza Martiri delle Foibe a… - marcocappato : Dopo aver ritrasmesso su tutti i tiggì per tre anni le dirette facebook, selfie e tweet del potente di turno, ora i… - 6000sardine : APPELLO AI SINDACI D’ITALIA AFFINCHÉ SI CONFERISCA LA CITTADINANZA ONORARIA A PATRICK ZAKI. Patrick si sarebbe spes… - MauroGentileTv : RT @zaiapresidente: ???? Oltre ai Mondiali di Sci Alpino #Cortina2021, un altro grande evento sta per iniziare in Veneto. Dal 19 febbraio, A… - biagiosimonetta : RT @MashableItalia: Facebook sta creando un clone di Clubhouse. Una storia che si ripete -