Dreams si aggiorna alla versione 2.21

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Quest’oggisi èto2.21, il quale ha portato in gioco delle migliorie, modifiche e novità, scopriamo insieme di cosa si tratta. Nuovomento perA seguire il changelog: Nuove playlist ricche di giochi provenienti dal secondo Impy Awards Introduzione del messaggio giornaliero, mostrato nella parte alta dello schermo dal menu principale Possibilità di aggiungere le creazioni ad una lista per giocarle in un secondo momento Migliorato il sistema delle notifiche per una facile gestione, attraverso un nuovo design Nuova pagina Social associata ai sognatori e le loro creazioni Aggiunti nuovi filtri nella ricerca per aiutare i creatori a gestire al meglio i propri contenuti Nuove melodie se si gioca su PS5 Possibilità di copiare o ...

Quest'oggi Dreams si è aggiornato alla versione 2.21, il quale ha portato in gioco delle migliorie, modifiche e novità, scopriamo insieme di cosa si tratta.Media Molecule ha annunciato su Twitter l'arrivo di una nuova patch per Dreams, la 2.21. Oltre a miglioramenti e risoluzione di bug, l'aggiornamento va ad aggiornare la parte social del titolo e il si ...