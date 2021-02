Coronavirus | spunta una “variante milanese” | potrebbe dare sintomi più gravi

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) E’ stata identificata una nuova mutazione delSars-CoV-2 in due pazienti. La scoperta arriva dai ricercatori dell’Università Statale di Milano, che hanno pubblicato lo studio su “Emerging Microbes and Infections”. L’alterazione riguarda il gene codificante per la proteina Orf6. La mutazione della cosiddetta “portare apiù pesanti negli individui infettati. >> Scuole chiuse in Campania, in arrivo ordinanza di De Luca: “Dad fino a fine di febbraio” La mutazione del Sars-CoV-2 Lascoperta dai ricercatori della Statale di Milanoderivare da un processo di variazione intraospite delSars-CoV-2. I due pazienti in cui la mutazione del virus è stata riscontrata sono un uomo di ...