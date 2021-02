Comune di Roma vuole reperire 500 alloggi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Per la terza volta, l’amministrazione di Virginia Raggi presenta un avviso pubblico per l’emergenza abitativa Romana: “Manifestazione di interesse finalizzata al reperimento di alloggi da destinare all’assistenza alloggiativa temporanea (Sassat)”. La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 26 marzo 2021. Nel 2018 il primo avviso, ma non arrivò nessun’offerta idonea; nel 2019 nessun partecipato alla domanda. Così, l’amministrazione ci riprova, con un budget di cinque milioni di euro l’anno dal 2021 al 2023 per 500 alloggi. L’obiettivo è trasferire gli aventi diritto dai residence per l’emergenza abitativa, molto costosi, ad appartamenti popolari più economici. I requisiti Ogni offerta che verrà presentata al Comune dovrà comprendere una quantità di alloggi compresa tra ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Per la terza volta, l’amministrazione di Virginia Raggi presenta un avviso pubblico per l’emergenza abitativana: “Manifestazione di interesse finalizzata al reperimento dida destinare all’assistenzaativa temporanea (Sassat)”. La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 26 marzo 2021. Nel 2018 il primo avviso, ma non arrivò nessun’offerta idonea; nel 2019 nessun partecipato alla domanda. Così, l’amministrazione ci riprova, con un budget di cinque milioni di euro l’anno dal 2021 al 2023 per 500. L’obiettivo è trasferire gli aventi diritto dai residence per l’emergenza abitativa, molto costosi, ad appartamenti popolari più economici. I requisiti Ogni offerta che verrà presentata aldovrà comprendere una quantità dicompresa tra ...

