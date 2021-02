Benno Neumair ultime notizie | “Ha ucciso i genitori in momenti diversi”

(Di mercoledì 10 febbraio 2021), lui è in carcere per le accuse di omicidio e di occultamento di cadavere. L’idea degli investigatori. È in carcere, dopo che lo scorso 29 gennaio è scattato l’arresto per lui che resta l’unico indagato per l’omicidio dei suoi. Petere Laura Perselli scomparvero dalla loro casa L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Forse a una svolta le ricerche del cadavere di Peter Neumair, scomparso assieme alla moglie il 4 gennaio a Bolzano. Delitto di Bolzano, la sorella di Benno Neumair: 'Temo che faccia del male anche a me' Caso Benno, riprese le ricerche del corpo di Peter Neumair. I sommozzatori tornano a immergersi

Mentre nell'Adige si cerca di ritrovare il corpo di Petersi fa un po' di chiarezza sull'omicidio plurimo di Bolzano. Peter e Laura Perselli, da ...i telefonini del padre e della madre di, ...... proseguono le indagini Leggi anche > Bolzano, la mamma ditemeva per figlia: "Non litigare con lui, quando sei sola" Laura Perselli e Peter, i due professori in pensione di Bolzano di ...Benno Neumair ultime notizie, lui è in carcere per le accuse di omicidio e di occultamento di cadavere. L'idea degli investigatori ...I coniugi Neumair uccisi in due momenti diversi. Il telefono di Peter spento alle 17:30, quello di Laura alle 18:30.