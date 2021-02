Australian Open 2021 | Camila Giorgi si arrende a Iga Swiatek nel 2° turno a Melbourne

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) E’ terminato in 1 ora e 21 minuti il match di 2°di, opposta alla n.17 del mondo Iga. L’azzurra (n.79 ATP) si è dovutare alla vincitrice del Roland Garros 2020 più continua nel proprio tennis e premiata dallo score di 6-2 6-4. La John Cain Arena di, quindi, dopo la vittoria di Sara Errani contro Venus Williams, riserva una brutta notizia per i colori azzurri. Nel primo set si capisce fin da subito che persarà dura. Già in apertura la giocatrice nativa di Macerata deve annullare un palla break, ma deve poi capitolare nel terzo e quinto game ai colpi potenti e profondi di. L’azzurra cerca di tornare in partita, ma non sfrutta due palle del parziale contro-break. La polacca quindi, annullando ...