Tom Hiddleston, 40 anni portati con stile (british) (Di martedì 9 febbraio 2021) Fino a qualche anno fa Tom Hiddleston non era proprio proprio quello che si dice un uomo da copertina. Da quando ha vestito i panni di Loki, il Dio dell'astuzia e dell'inganno negli Avengers della scuderia Marvel, e anche quelli di fidanzato lampo della bella Taylor Swift, questo biondino dall'appeal shakespeariano è salito alla ribalta e non l'ha più mollata. Classe 1981, il 9 febbraio compie 40 anni e, come spesso accade nei fortunati riguardi della compagine maschile a discapito di quella femminile, il ragazzo implementa in fascino e carisma. Londinese doc, fin da bambino ha la passione per la recitazione, tanto da diplomarsi come attore presso la Royal Academy of Dramatic Art dopo la laurea in lettere classiche all’Università di Cambridge. Dopo alcuni ruoli teatrali, esordisce sul grande schermo nel 2007 con il film Unrelated e ... Leggi su gqitalia (Di martedì 9 febbraio 2021) Fino a qualche anno fa Tomnon era proprio proprio quello che si dice un uomo da copertina. Da quando ha vestito i pdi Loki, il Dio dell'astuzia e dell'inganno negli Avengers della scuderia Marvel, e anche quelli di fidanzato lampo della bella Taylor Swift, questo biondino dall'appeal shakespeariano è salito alla ribalta e non l'ha più mollata. Classe 1981, il 9 febbraio compie 40e, come spesso accade nei fortunati riguardi della compagine maschile a discapito di quella femminile, il ragazzo implementa in fascino e carisma. Londinese doc, fin da bambino ha la passione per la recitazione, tanto da diplomarsi come attore presso la Royal Academy of Dramatic Art dopo la laurea in lettere classiche all’Università di Cambridge. Dopo alcuni ruoli teatrali, esordisce sul grande schermo nel 2007 con il film Unrelated e ...

lokii521 : RT @IR0NLANG: ecco a voi un video di tom hiddleston che dice “armata di Loki” per ricordarvi quanto è prezioso e quanto va protetto. #TomHi… - Svevaaaaaaa : Fino a 4 mesi fa non avevo la minima idea di chi fosse tom hiddleston ( non so manco io come facevo) ma da quanto l… - misterj1995 : RT @LadyLokiEvans: Questo Tesoro di nome Tom Hiddleston ha appena compiuto 40 anni . Quanto sei cresciuto dalla prima volta che ti ho vist… - DHades88 : RT @wizardsloki: Happy 40th Birthday Tom Hiddleston! Tantissimi auguri ad un attore che stimerò sempre e che interpreta uno dei personaggi… - Anita54936182 : RT @LadyLokiEvans: La potenza di #Loki e dell'attore che lo interpreta : Tom Hiddleston -

Ultime Notizie dalla rete : Tom Hiddleston Sam Neill ricorda il senso di 'smarrimento' durante la visione di Thor: Ragnarok

Sembra Anthony Hopkins, ma non è lui!' Tutto quello che sappiamo su Thor: Ragnarok Thor: Ragnarok è un film del 2017 diretto da Taika Waititi con Chris Hemsworth , Tom Hiddleston , Jaimie ...

Loki: la nuova serie potrebbe vedere il debutto dello Squadrone Supremo

Ma cosa rende lo show con Tom Hiddleston il luogo ideale per presentare la squadra? Come ben sappiamo, Loki sarà la prima serie a muoversi su una linea temporale diversa rispetto a quanto abbiamo ...

Tom Hiddleston, 40 anni portati con stile (british) GQ Italia Loki: tutte le curiosità sulla serie tv dedicata al dio dell’inganno

Ultime novità su Loki, la serie tv sul dio dell'inganno, scritta da Michael Waldron e diretta da Kate Herron per Disney+ ...

Ritratto di un attore: Tom Hughes

Scopriamo tutto sulla vita e la carriera di Tom Hughes, il tanto amato Principe Alberto di Victoria, prossimamente al cinema con The Laureate ...

Sembra Anthony Hopkins, ma non è lui!' Tutto quello che sappiamo su Thor: Ragnarok Thor: Ragnarok è un film del 2017 diretto da Taika Waititi con Chris Hemsworth ,, Jaimie ...Ma cosa rende lo show conil luogo ideale per presentare la squadra? Come ben sappiamo, Loki sarà la prima serie a muoversi su una linea temporale diversa rispetto a quanto abbiamo ...Ultime novità su Loki, la serie tv sul dio dell'inganno, scritta da Michael Waldron e diretta da Kate Herron per Disney+ ...Scopriamo tutto sulla vita e la carriera di Tom Hughes, il tanto amato Principe Alberto di Victoria, prossimamente al cinema con The Laureate ...