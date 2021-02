Tina Cipollari dice ‘no’ all’Isola e resta fedele a Maria De Filippi (Di martedì 9 febbraio 2021) Tina Cipollari, volto storico di Uomini e donne, sarebbe stata corteggiata da Ilary Blasi per partecipare come opinionista della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Una indiscrezione lanciata da ‘Ogni matTina’, il programma di Adriana Volpe in onda su Tv8. Stando ai rumors, la vamp di Uomini e donne avrebbe declinato l’invito rimanendo di fatto fedele a Maria De Filippi. Ilary Blasi vuole Tina Cipollari all’Isola dei famosi Tina Cipollari da molti anni, è opinionista di Uomini e donne. Un sodalizio quello con il programma di Maria De Filippi che prosegue nel tempo. Celebri sono i siparietti e le liti con un altro volto storico del programma, Gemma Galgani. Di ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 9 febbraio 2021), volto storico di Uomini e donne, sarebbe stata corteggiata da Ilary Blasi per partecipare come opinionista della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Una indiscrezione lanciata da ‘Ogni mat’, il programma di Adriana Volpe in onda su Tv8. Stando ai rumors, la vamp di Uomini e donne avrebbe declinato l’invito rimanendo di fattoDe. Ilary Blasi vuoledei famosida molti anni, è opinionista di Uomini e donne. Un sodalizio quello con il programma diDeche prosegue nel tempo. Celebri sono i siparietti e le liti con un altro volto storico del programma, Gemma Galgani. Di ...

