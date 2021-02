Spostamenti tra regioni | decisione solo nel fine settimana | ecco i quattro scenari possibili

(Di martedì 9 febbraio 2021) L'ipotesi più probabile è una proroga del divieto. Le varianti del Coronavirus spingono i tecnici alla prudenza, ma al Cts non è stato chiesto alcun parere. Il governo uscente non si pronuncerà, il pallino è nelle mani del nuovo governo che però non ha ancora giurato

Il 15 febbraio, infatti, scade il decreto legge Covid che dispone il blocco degli spostamenti tra regioni gialle e per l'eventuale proroga non basta un Dpcm, ma serve un decreto legge. E, anche se l'... UDINE. La data cerchiata in rosso è quella di venerdì 5 marzo. Quando scadranno, in un sol giorno, il Dpcm che dispone il coprifuoco, la chiusura dopo le 18 di bar e ristoranti, quella tout-court di p ...