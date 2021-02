Si fermano all’autogrill | ma si dimenticano un calciatore | disavventura prima della Coppa di Francia

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 9 febbraio 2021) Una storia veramente incredibile che riguarda il mondo del calcio. L’episodio si è verificato in, nel dettaglio il bus del Louhans-Cuiseaux ha lasciato in autogrill un, un errore che ha lasciato a bocca aperta anche i tifosi. La squadra di quinta divisione francese si stava recando in pullman a Belfort per giocare il settimo turno didi. I dettagli sull’episodio I dirigenti hanno deciso di fermarsi in una stazione di servizio ed alla ripartenza si sono dimenticati di Njoh-Eboah. I dirigentisquadra francese hanno mandato un’auto per recuperare il. A causa di questo inconveniente il giocatore non è potuto partire dal primo minuto, ma si è dovuto accomodare in panchina. Per sua fortuna esquadra è arrivato comunque ...