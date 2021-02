Sanremo 2021, Random esordisce con “Torno a te” (Di martedì 9 febbraio 2021) Per la prima volta sul palco dell’Ariston del Festival di Sanremo, Random porta la sua canzone “Torno a te”. Scopriamo il significato del testo insieme Fonte instagram (@Random solo)Per la prima volta nella sua vita il giovanissimo rapper Random salirà sul palco del Festival di Sanremo con la sua nuova canzone “Torno a te”. La settantunesima edizione del Festival di Sanremo sarà condotta, come lo scorso anno, da Amadeus, affiancato da ospiti fissi, Fiorello, Zlatan Ibrahimovic e Achille Lauro. Purtroppo quest’anno il Festival si terrà senza pubblico a causa della pandemia di covid-19 che ha cambiato la vita del popolo italiano da un anno a questa parte. Al fianco di Amadeus, in serate speciali del Festival, ci saranno delle ... Leggi su chenews (Di martedì 9 febbraio 2021) Per la prima volta sul palco dell’Ariston del Festival diporta la sua canzone “a te”. Scopriamo il significato del testo insieme Fonte instagram (@solo)Per la prima volta nella sua vita il giovanissimo rappersalirà sul palco del Festival dicon la sua nuova canzone “a te”. La settantunesima edizione del Festival disarà condotta, come lo scorso anno, da Amadeus, affiancato da ospiti fissi, Fiorello, Zlatan Ibrahimovic e Achille Lauro. Purtroppo quest’anno il Festival si terrà senza pubblico a causa della pandemia di covid-19 che ha cambiato la vita del popolo italiano da un anno a questa parte. Al fianco di Amadeus, in serate speciali del Festival, ci saranno delle ...

Corriere : Sanremo, il protocollo Rai: FFP2, premio consegnato con un carrello, in teatro già con... - Agenzia_Ansa : Il protocollo Rai per #Sanremo2021, niente pubblico all'Ariston #ANSA - genovapostnews : Coronavirus, in Liguria preoccupano Sanremo e Ventimiglia: scatta la corsa al vaccino - StraNotizie : Sanremo 2021, niente zone rosse in città: le parole del prefetto - SanremoNews : Sanremo porta la differenziata verso quota 66%: anche nell’anno del lockdown è continuata l’ascesa -