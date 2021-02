Roma, Dzeko può tornare in campo dal 1?: Fonseca ci pensa (Di martedì 9 febbraio 2021) In vista della partita contro l’Udinese, Fonseca starebbe pensando di riproporre Dzeko dal 1? Edin Dzeko, dopo lo spezzone di partita contro la Juventus, potrebbe tornare in campo dal 1? domenica contro l’Udinese. La Roma deve tornare in corsa per un posto in Champions League e ha bisogno di uomini di qualità. Per questo motivo, come riportato dal Corriere dello Sport, Fonseca potrebbe puntare nuovamente sul bosniaco in campo da titolare. L’allenatore giallorosso sceglierà senza condizionamenti, valutando lo stato di forma del centravanti, che deve recuperare la migliore condizione dopo i problemi fisici delle ultime settimane. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 febbraio 2021) In vista della partita contro l’Udinese,starebbendo di riproporredal 1? Edin, dopo lo spezzone di partita contro la Juventus, potrebbeindal 1? domenica contro l’Udinese. Ladevein corsa per un posto in Champions League e ha bisogno di uomini di qualità. Per questo motivo, come riportato dal Corriere dello Sport,potrebbe puntare nuovamente sul bosniaco inda titolare. L’allenatore giallorosso sceglierà senza condizionamenti, valutando lo stato di forma del centravanti, che deve recuperare la migliore condizione dopo i problemi fisici delle ultime settimane. Leggi su Calcionews24.com

