LIVE Berrettini-Anderson 2-3, Australian Open in DIRETTA: si entra nella parte centrale del primo set. Nessun break in avvio (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Smash comodo per l’azzurro che si era aperto il campo con un bel dritto. 2-3 Anderson torna a fare la voce grossa risalendo in testa nel computo totale del primo set. 40-15 Anche in questo caso la prima violenta di Anderson non consente al romano di giocare. 30-15 Non trova il modo di rispondere Berrettini. 15-15 Prima un ace di Anderson poi un errore a rete dello stesso sudafricano: morale, un punto a testa. 2-2 Tiene il servizio a zero Berrettini. 40-0 Fotocopia imprendibile. 30-0 Si replica questa volta con una super prima. 15-0 Non trova la risposta Anderson sulla seconda di Berrettini. 1-2 Anderson tiene il servizio e torna in vantaggio in questo ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Smash comodo per l’azzurro che si era aperto il campo con un bel dritto. 2-3torna a fare la voce grossa risalendo in testa nel computo totale delset. 40-15 Anche in questo caso la prima violenta dinon consente al romano di giocare. 30-15 Non trova il modo di rispondere. 15-15 Prima un ace dipoi un errore a rete dello stesso sudafricano: morale, un punto a testa. 2-2 Tiene il servizio a zero. 40-0 Fotocopia imprendibile. 30-0 Si replica questa volta con una super prima. 15-0 Non trova la rispostasulla seconda di. 1-2tiene il servizio e torna in vantaggio in questo ...

sportface2016 : #AusOpen LIVE - Berrettini-Anderson, RISULTATO in DIRETTA del primo turno. Tutti gli aggiornamenti a partire dall… - zazoomblog : LIVE – Berrettini-Anderson Australian Open 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Anderson #Australian… - zazoomblog : LIVE – Berrettini-Anderson Australian Open 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Anderson #Australian - infoitsport : LIVE Berrettini-Anderson, Australian Open in DIRETTA: il romano sfida il veterano sudafricano - zazoomblog : LIVE Australian Open 2021 risultati 9 febbraio in DIRETTA: subito eliminato Marco Cecchinato. Esordio per Nadal Ber… -