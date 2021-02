Juventus, colpo di calciomercato a centrocampo: arriva dal Real Madrid (Di martedì 9 febbraio 2021) La Juventus, tornata ormai in piena lotta Scudetto ed in corsa su tutti i fronti stagionali, starebbe iniziando a pianificare, tramite Fabio Paratici, anche le prime mosse in vista della prossima sessione estiva di calciomercato e della prossima stagione. Tra i vari obiettivi del club bianconero, si continuerebbe a guardare in casa Real Madrid. In casa merengues, infatti, la Juventus avrebbe già messo nel mirino il difensore e capitano Sergio Ramos ed il centrocampista Isco, entrambi in scadenza di contratto al termine di questa stagione. LEGGI ANCHE: calciomercato Juventus, parola all’agente: “Nessun contatto tra noi e la Juventus” Secondo quanto riportato da dondiario.com, infatti, la Vecchia Signora avrebbe individuato in altri due calciatori del ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 9 febbraio 2021) La, tornata ormai in piena lotta Scudetto ed in corsa su tutti i fronti stagionali, starebbe iniziando a pianificare, tramite Fabio Paratici, anche le prime mosse in vista della prossima sessione estiva die della prossima stagione. Tra i vari obiettivi del club bianconero, si continuerebbe a guardare in casa. In casa merengues, infatti, laavrebbe già messo nel mirino il difensore e capitano Sergio Ramos ed il centrocampista Isco, entrambi in scadenza di contratto al termine di questa stagione. LEGGI ANCHE:, parola all’agente: “Nessun contatto tra noi e la” Secondo quanto riportato da dondiario.com, infatti, la Vecchia Signora avrebbe individuato in altri due calciatori del ...

