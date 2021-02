AGCOM, al via indagine per mappare ecosistema digitale (Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Il ruolo svolto dalle piattaforme online nell’economia digitale, amplificato dalla pandemia, segna cambiamenti senza precedenti nei processi economici, nella rappresentazione delle istanze pubbliche e politiche, negli usi e nei costumi privati dei cittadini a livello globale”. L‘Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni spiega così in una nota il quadro dal quale parte un’indagine conoscitiva, “con una formula originale e innovativa” che mapperà l’ecosistema digitale in tutte le sue componenti e in relazione al quadro normativo nazionale e internazionale. Relatrici della delibera approvata all’unanimità dal Consiglio, le Commissarie AGCOM Laura Aria e Elisa Giomi. L’attenzione dell’intera comunità internazionale in materia – scrive l’Autorità – “è ormai particolarmente elevata, anche ... Leggi su quifinanza (Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Il ruolo svolto dalle piattaforme online nell’economia, amplificato dalla pandemia, segna cambiamenti senza precedenti nei processi economici, nella rappresentazione delle istanze pubbliche e politiche, negli usi e nei costumi privati dei cittadini a livello globale”. L‘Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni spiega così in una nota il quadro dal quale parte un’conoscitiva, “con una formula originale e innovativa” che mapperà l’in tutte le sue componenti e in relazione al quadro normativo nazionale e internazionale. Relatrici della delibera approvata all’unanimità dal Consiglio, le CommissarieLaura Aria e Elisa Giomi. L’attenzione dell’intera comunità internazionale in materia – scrive l’Autorità – “è ormai particolarmente elevata, anche ...

