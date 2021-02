Ultime Notizie Roma del 08-02-2021 ore 17:10 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano oggi secondo giro di consultazioni per il premier incaricato Mario Draghi Presidente della BCE ripartito che stamattina la Città della Pieve alla volta di Montecitorio alle 15 hai incontrato di piccoli partiti domani toccherà invece alle formazioni oggi ho i nodi da sciogliere non mancano dalla definizione del programma la squadra di governo Salvini vuole parlare A draghi di salute lavoro di apertura e proprio modello bertolaso per affrontare la pandemia vivaio Intanto scrive il MoVimento 5 Stelle è stato decisivo nei governi Conte continueremo ad essere determinanti quindi l’emergenza cavi del prorogare o meno il divieto di spostamenti tra regioni dovrebbe essere questa la prima decisione che nuovo Governo guidato da Mario Draghi sarà chiamato a prendere ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 8 febbraio 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano oggi secondo giro di consultazioni per il premier incaricato Mario Draghi Presidente della BCE ripartito che stamattina la Città della Pieve alla volta di Montecitorio alle 15 hai incontrato di piccoli partiti domani toccherà invece alle formazioni oggi ho i nodi da sciogliere non mancano dalla definizione del programma la squadra di governo Salvini vuole parlare A draghi di salute lavoro di apertura e proprio modello bertolaso per affrontare la pandemia vivaio Intanto scrive il MoVimento 5 Stelle è stato decisivo nei governi Conte continueremo ad essere determinanti quindi l’emergenza cavi del prorogare o meno il divieto di spostamenti tra regioni dovrebbe essere questa la prima decisione che nuovo Governo guidato da Mario Draghi sarà chiamato a prendere ...

