Sonego-Querrey | Australian Open 2021 | orario | tv | programma | streaming 9 febbraio

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Lorenzoesordirà domani aglicontro Sam. Un match sulla carta abbastanza equilibrato con lo statunitense che si affiderà, come sempre, principalmente al servizio e l’azzurro che dovrà sfruttare qualche comprensibile calo con questo fondamentale per impostare il suo gioco. L’inizio di stagione per il piemontese non è stata entusiasmante. E’ arrivata una sconfitta inattesa contro l’o Jason Kubler nell’ATP Melbourne 2, palesando grande nervosismo. Per il tennista italiano sarà fondamentale rimanere concentrato sulla propria partita e giocarsi tutte le proprie carte. Tutti gliverranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport, mentre la diretta ...