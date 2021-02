Sci alpino, cancellata la combinata femminile dei Mondiali! Troppa neve, ora è rebus calendario (Di lunedì 8 febbraio 2021) La tanta neve, che aveva già costretto gli organizzatori ad invertire le due manche della combinata alpina femminile valida per i Mondiali di sci alpino in programma oggi a Cortina, prevedendo prima lo slalom e poi il super-G, ha costretto la giuria a cancellare la gara odierna. Dunque la rassegna iridata si aprirà domani con la disputa dei due super-G: nasce ora spontanea la domanda circa il recupero della gara cancellata stamane. Lunedì prossimo, 15 febbraio, è la data di riserva posta in calendario proprio per eventuali recuperi. Non è però questa l’unica possibilità in cantiere: dato che almeno fino a mercoledì sono previste nevicate, e per non intasare il calendario che potrebbe prevedere ulteriori slittamenti, la combinata alpina potrebbe anche ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) La tanta, che aveva già costretto gli organizzatori ad invertire le due manche dellaalpinavalida per i Mondiali di sciin programma oggi a Cortina, prevedendo prima lo slalom e poi il super-G, ha costretto la giuria a cancellare la gara odierna. Dunque la rassegna iridata si aprirà domani con la disputa dei due super-G: nasce ora spontanea la domanda circa il recupero della garastamane. Lunedì prossimo, 15 febbraio, è la data di riserva posta inproprio per eventuali recuperi. Non è però questa l’unica possibilità in cantiere: dato che almeno fino a mercoledì sono previste nevicate, e per non intasare ilche potrebbe prevedere ulteriori slittamenti, laalpina potrebbe anche ...

