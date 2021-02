Saras | Equita Sim rivede target price e raccomandazione

MilanoFinanza : Saras, Equita mette in guardia dal peggioramento delle prospettive sul 2021 -

L'ufficio studi diSim ha limato il target price suportandolo a 0,57 euro e ha tagliato anche la raccomandazione che è stata indicata " hold ". Nel frattempo, in Borsa, la società energetica estende i ......Paolo Buy = 9.70 = EnelBuy = 9.30 Enel Kepler Cheuvreux Hold = 8.50 = Hera Intesa San Paolo Buy = 4.70 = InterpumpBuy = 38.00 = Intesa San Paolo Akros Accumulate = 2.25 =...L'ufficio studi di Equita Sim ha limato il target price su Saras portandolo a 0,57 euro e ha tagliato anche la raccomandazione che è stata ...La ripresa dei consumi di carburante non è così rapida come previsto e la sovracapacità nel business della raffinazione perdurerà probabilmente anche per una parte del 2022. Così la Sim taglia il rati ...